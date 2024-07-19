Вестник Кавказа

На пляжах Дагестана инспекторы провели проверки

Пляж в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инспекторы по маломерным судам решили провести ряд проверок на махачкалинских пляжах Дагестана. Отдыхающим напомнили о важности соблюдения прав безопасности на воде. В будущем инспекторы проведут повторные проверки.

Пляжи дагестанской столицы подверглись проверкам от Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Дагестан, рассказали в ведомстве.

Жители города и туристы получили информацию о правилах безопасности на воде от сотрудников инспекции. Им напомнили, что каждое маломерное судно должно иметь судовые билеты, регистрационный номер и право на управление. Техническому состоянию судов и работе двигателя уделили особое внимание.

"Мы призываем всех жителей и гостей республики серьезно относиться к соблюдению требований безопасности на водных объектах и не ставить под угрозу свою жизнь и жизнь других людей. Подобные рейдовые мероприятия будут проходить на протяжении всего купального сезона"

- заместитель руководителя ГУ МЧС России по РД Муслим Муслимов

Напомним, что пляжный отдых стал самым популярным развлечением у туристов в Дагестане. Его средний чек вырос на 3% и составил 6,4 тыс рублей в этом году.

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