Путин и Мирзиеев обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Президенты Российской Федерации и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев сегодня провели телефонный разговор, главной темой которого стали нынешние отношения двух стран и их дальнейшее развитие.

Сегодня состоялась телефонная беседа президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева, в начале которой российский лидер сердечно поздравил узбекского коллегу с днем рождения и от души пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и президента Российской Федерации Владимира Путина"

- пресс-служба Шавката Мирзиеева

Стороны уделили особое внимание практическим аспектам реализации договоренностей, которые были достигнуты 26-28 мая в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, - добавили в пресс-службе.

Ранее президент России телеграммой поздравил главу Узбекистана с 67-летием, отметив, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе на благо двух народов. Также российский лидер в своем поздравлении подчеркнул, что Мирзиеева на президентском посту уважают соотечественники, он пользуется высоким международным авторитетом, и под его руководством Узбекистан укрепил свои позиции на мировой арене.