Вестник Кавказа

Россия начнет строить АЭС в Узбекистане осенью

Россия начнет строить АЭС в Узбекистане осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью в Узбекистане начнется строительство новой маломощной АЭС. Представители Росатома побывали в Узбекистане, где осмотрели площадку будущей стройки.

Вскоре в Узбекистане при участии Росатома стартует строительство атомной электростанции малой мощности, говорится на сайте "Узатом".

В Узбекистане с участием российской стороны состоялось первое совещание по вопросу предстоящего строительства. Представители "Росатома" и "Узатома" осмотрели участок, на котором будет реализован совместный проект.

"В рамках совещания был подписан протокол о вступлении в силу контракта на сооружение шестиблочной АЭС малой мощности. Делегация осмотрела территорию, где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС"

– Узатом

Контракт был подписан 27 мая. Строить объект решено в Джизакской области рядом с озером Тузкан. Компания "Росатом" выступит генеральным подрядчиком совместного проекта.

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