Во Владивостоке проходит российско-узбекский образовательный форум

Мария Сидельникова

Во Владивостоке, на площадке Дальневосточного федерального университета, проходит IV Российско-Узбекский форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии" с участием 130 ученых, руководителей вузов, представителей компаний и ведомств России и Узбекистана. В начале мероприятия прозвучали гимны двух государств.

С приветственным словом к участникам форума обратился ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец:

Форум, уже ставший традиционным, играет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере образования, науки, инноваций. Узбекистан – наш стратегический партнер, надежный союзник. Эти тесные, дружеские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются. Более 120 студентов из Узбекистана обучается сегодня в ДВФУ, больше 300 слушателей проходит обучение в центре изучения русского языка. Одно из самых востребованных направлений подготовки для студентов из Узбекистана - медицина. Студенты не просто учатся оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь на лучшем оборудовании, но и получают компетенции, которые соответствуют лучшим отечественным и мировым практикам. Такой позитивный опыт академической коммуникации необходимо расширять, как и наше взаимодействие по подготовке кадров в научно-инновационной сфере.

К участникам форума обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который рассказал, что в Дальневосточном федеральном университете, ставшем площадкой для мероприятия, обучается 3,5 тысячи иностранных студентов из 79 стран, в том числе из Республики Узбекистан:

Вообще у нас в крае учится 350 ребят из Узбекистана - во Владивостокском государственном университете, в других вузах, в медицинском университете Приморского края и других вузах. Приоритетные направления – медицина, экономика, менеджмент, международные отношения, филология и педагогика. Студенты активно участвуют во внеучебной работе, во всех мероприятиях, которые проводит университет: и спортивных, и культурных, в Днях межнационального студенческого единства, скрепляя дружбу между студентами различных стран. Мы пригласили команду студентов из Узбекистана поучаствовать в первых международных студенческих играх "Молодежь Приморья", где также будут ребята из Республики Беларусь, из Китая, из Индии.

Будущее должно идти через спорт, через культуру, через образование. Это лучшие послы мира, которые никогда не встречают на своем пути препятствий и скрепляют наши отношения. В прошлом году по указу президента здесь открыт филиал известной во всем мире Московской академии хореографии, а также Музыкального училища им. Чайковского. Мы приглашаем талантливых узбекских детей поступить в эту школу, учиться театральному, музыкальному, хореографическому искусству. В ближайшее время откроется направление "сценическое искусство", где будут готовить специалистов для работы в театрах.

- Олег Кожемяко.

Сотрудничество в области образования дает большой потенциал для развития, в том числе и по профессиональному образованию. Уверен, что участие ребят в образовательном процессе создаст прочный фундамент для наших будущих отношений на долгие годы. Кроме того, торговый оборот Приморского края будет расти, потому что молодежь приносит самые лучшие технологии, самые передовые идеи, и является генератором всех начинаний. Так всегда было. И мы будем следовать этим добрым традициям.

- губернатор Приморского края.

Начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов поприветствовал гостей форума:

Это уже наша четвертая встреча. Форум стал настолько мощной системной образовательной площадкой, что можно только порадоваться тому, что идея, возникшая в 2018 году с первой встречи ректоров, получила достойное развитие… Бизнес будет использовать кадры, подготовленные в стенах наших образовательных учреждений. Мы нашли новые формы работы. Очень хорошо себя зарекомендовала форма работы открытых Россией филиалов вузов в Узбекистане. На сегодняшний день работает уже 14 филиалов ведущих вузов.

Маслов также акцентировал внимание на том, в мае в ходе визита Владимира Путина в Узбекистан было принято решение о создании еще двух крупных филиалов - МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.

Все это говорит о том, что мы вполне достойно выполняем магистральные установки лидеров двух стран, причем подходим к этой работе творчески, неформально; каждый раз появляются какие-то новые, особенные формы взаимодействия. В частности, сегодня мы уделяем большое внимание таким интереснейшим образовательным проектам, как искусственный интеллект и цифровые технологии. Эти направления находятся в топе научных знаний, к ним тянется молодежь.

- Игорь Маслов.

Руководитель Департамента социального развития Администрации президента Узбекистана Одил Абдурахманов:

Проведение форума свидетельствует о динамизме нашего сотрудничества, взаимном интересе и стремлении к наращиванию двусторонних коопераций и диалога. Тематика нынешнего форума - образовательное пространство будущего, новые компетенции, инновации и технологии - соответствует стремительным реформам в наших странах во всех отраслях. Успех реформ немыслим без современных, новаторски мыслящих, высококомпетентных специалистов, востребованных на рынке труда. Комплексная модернизация системы образования в Узбекистане нацелена на подготовку именно таких специалистов. Поэтому и была принята стратегия "Узбекистан 2030", на которой были определены основные задачи дальнейшего развития системы образования.

Одил Абдурахманов также напомнил, что в ходе недавнего государственного визита Владимира Путина в Узбекистан была отмечена важность расширения взаимодействия между вузами и научно-исследовательскими институтами, дальнейшей реализации совместных проектов по повышению качества преподавания русского языка и предметов на русском языке; особое внимание было уделено сотрудничеству в области здравоохранения и кооперации между медицинскими вузами и научно-исследовательскими институтами, обмен опытом специалистов; подчеркнута значимость взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе по таким направлениям, как сохранение культурного наследия, организация обмена людей культуры и людей кино.

Мы заинтересованы в максимальном использовании возможностей для дальнейшего наращивания нашего взаимодействия

- руководитель Департамента социального развития Администрации президента Узбекистана.

В этой связи он предложил создать совместные программы послевузовского образования, подготовки научно-педагогических кадров, включающие в себя такие направления как:

организация совместного конкурса научно-исследовательских проектов

привлечение производственных компаний в учебный процесс с предоставлением доступа к современным, высокотехнологическим лабораториям и технопаркам

организация сетевых программ по подготовке кадров в сфере профессионального образования

организация стажировок и повышение квалификации мастеров и педагогов

увеличение числа педагогов и предметов в школах по физике, химии, биологии, математике, направляемых из России

реализация совместных проектов в сфере ядерной медицины

создание необходимых условий для укрепления дружбы и взаимопонимания среди молодежи наших стран

проведение различных культурных мероприятий, турниров, летних лагерей и фестивалей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский напомнил, что на территории России обучаются более 53 тысяч граждан Узбекистана, а в Узбекистане действует 14 филиалов российских университетов, в которых обучается сегодня более 7,5 тысяч студентов:

Создан фундамент для того, чтобы наше взаимодействие интенсивно развивалось, наполнялось перспективными совместными проектами. И образовательные форумы являются востребованной и эффективной площадкой.

В этом году главной темой форума стал вопрос сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров, использования новейших технологий в области образовательной медицины, внедрения цифровых технологии и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышения качества управления образованием.

За последнее время прошло несколько знаковых двусторонних мероприятий. В конце мая на совете регионов России и Узбекистана президентами наших стран поставлена задача расширять и укреплять полномасштабное партнерство в интересах наших народов. И здесь у нас как научно-образовательного сообщества очень серьезная, ответственная роль. Перед нами стоит важная задача по подготовке профессиональных кадров для национальных экономик.

- Константин Могилевский.

Первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев выразил мнение, что образовательный форум такого масштаба играет ключевую роль в укреплении межгосударственных связей и содействует развитию научного и образовательного потенциала двух стран:

Наше сотрудничество с РФ в сфере образования имеет долгую историю. Совместные программы, обмены студентами и преподавателями, научные исследования – все это свидетельствует о прочных и стабильных взаимоотношениях между нашими образовательными и научными сообществами. Сегодня в условиях стремительного развития технологий, глобальных вызовов наше взаимодействие приобретает новое значение, новые возможности.

Шахрух Далиев также напомнил, что в преддверии визита в Ташкент Владимира Путина 26-27 мая прошла конференция, на которой было подписано около 40 соглашений о сотрудничестве между инженерно-техническими вузами РФ и Узбекистана:

Всё это подчеркивает важность нашего сотрудничества в образовательной сфере и необходимость совместных усилий для подготовки высококвалифицированных практико-ориентированных специалистов, которые способны отвечать вызовам современного мира. Отрадно, что университеты и научные центры наших государств активно участвуют в международных проектах, внося значительный вклад в мировую науку и образование. Узбекистан прилагает все усилия с целью создания благоприятных условий для стимулирования инноваций научных исследований, и мы видим в РФ надежного партнера и союзника на пути достижения наших общих светлых целей.

После пленарного блока были открыты панельные сессии между образовательными организациями, учреждениями и компаниями по темам:

"Образование и креативная индустрия: формирование экономики будущего"

"Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы трансформации высшего образования"

"Новые инструменты и технологии в сфере медицинского образования".

"Школьный учитель будущего: новые смыслы и новые технологии педагогического образования".

"Повышение качества управления образованием"

"Развитие системы среднего профессионального образования для подготовки кадров будущего".

По итогам обсуждений было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между университетами России и Узбекистана.

Начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов рассказал "Вестнику Кавказа", что все четыре российско-узбекских образовательных форума оказались не похожи друг на друга:

Начиналось все со встречи ректоров. Потом стали обсуждаться вопросы школьного, дошкольного образования. На третий форум уже был приглашен российский бизнес, который был заинтересован в том, чтобы выпускников российских филиалов устраивать в свои компании, а также открывать компании в Узбекистане. Сегодня мы обсуждаем креативные технологии, проблемы совмещения образования и искусственного интеллекта. В ходе общения ректоров, преподавателей вузов и представителей науки, они сами находят решения, которые потом воплощаются в жизнь.

Руководство Республики Узбекистан и президент Шавкат Миромонович Мирзиёев придают исключительное значение проблемам образования. Вопросы, которые волнуют Узбекистан, обсуждаются на встречах на высшем уровне и находятся решения. Российская сторона предоставляет свои лучшие технологии, лучшие компетенции в сфере образования для того, чтобы реализовывать те совместные проекты, в которых заинтересованы наши узбекские друзья.

- Игорь Маслов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проректор по развитию, руководитель аппарата ректора МГИМО МИД России Артем Мальгин заявил "Вестнику Кавказа", что для МГИМО такие мероприятия привычны, поскольку вуз уже укоренился в Ташкенте:

С 2018 года там работает наш филиал. В этом году будет четвертый выпуск магистров, уже прошли выпуски бакалавров. У нас действует и собственный лицей, а также есть классы в другом ташкентском лицее. Их выпускники получают два аттестата. Сейчас завершается очередной учебный год. 10 июля мы вручаем дипломы и идем дальше. У нас сейчас две большие программы в бакалавриате, четыре – в магистратуре. На этом форуме мы анонсируем еще одну программу – менеджмент креативных индустрий, которую откроем с 2025 года.

На форуме МГИМО подписал соглашение о сотрудничестве с Термезским университетом.

В России распространены так называемые сетевые программы, когда университеты дополняют друг друга, и мы хотим поработать с региональным университетом в Узбекистане. На Дальнем Востоке действует огромная узбекская диаспора, существуют прямые рейсы из Узбекистана во Владивосток. Многим российским и узбекским коллегам, которые никогда здесь не были, думаю, будет полезно путешествие во Владивосток.

- Артем Мальгин.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве со странами Южного Кавказа, он рассказал:

В Азербайджане мы реализуем две сетевые программы, программы двух дипломов. Это MBA программа по финансам с университетом ADA и совместная программа магистратуры по спортивному менеджменту с Азербайджанской академией физической культуры и спорта. 5 июля мы вручим дипломы выпускникам совместной магистерской программы. Эти два университета – наши партнеры, где ребята получают два диплома, азербайджанский и российский. Но мы идем дальше, думаю, что в конце июня смогу рассказать подробнее о сотрудничестве с еще одним университетом.

В интервью "Вестнику Кавказа" заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заметил, что такого рода форумы полезны для отношений России и Узбекистана:

Такие мероприятия состоят из двух треков: формального (доклады, обсуждения) и неформального (общение на полях). В ходе этого общения как раз и рождаются новые идеи, новые проекты, достигаются не формальные соглашения, а договоренности о реальных новых делах. Это очень важно, очень полезно. Без прямых личных контактов руководителей университетов трудно представить себе полноценное двустороннее сотрудничество.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве в сфере образование со странами Южного Кавказа, Могилевский подчеркнул:

Сотрудничество Арменией развивается достаточно динамично. Иногда возникающая политическая турбулентность, сферу образования практически не затрагивает. Мы с армянскими коллегами в этом году выйдем на подписание нового межправительственного соглашения об условиях деятельности российско-армянского университета. Сам университет – его естественнонаучная школа - его работает эффективно.

У нас развивается сотрудничество с Азербайджаном, ежегодно проводится молодежный форум. В прошлом году я был на таком мероприятии. Форум произвел очень хорошее впечатление, я увидел большое желание университетской молодежи взаимодействовать

- Могилевский.