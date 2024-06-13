Вестник Кавказа

Российско-узбекский образовательный форум пройдет во Владивостоке

"Вестник Кавказа"
Российско-узбекский образовательный форум пройдет во Владивостоке
IV Российско-Узбекский форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии" пройдет во Владивостоке 24-25 июня с участием 130 ученых, руководителей вузов, представителей компаний и ведомств России и Узбекистана.

В рамках Форума пройдут панельные сессии между образовательными организациями, учреждениями и компаниями

  • "Образование и креативная индустрия: формирование экономики будущего". Организатор - Агентство стратегических инициатив
  • "Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы трансформации высшего образования". Организатор – Дальневосточный федеральный университет
  • "Новые инструменты и технологии в сфере медицинского образования". Организатор - РНИМУ им. Н.И. Пирогова
  • "Школьный учитель будущего: новые смыслы и новые технологии педагогического образования". Организатор - Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
  • "Повышение качества управления образованием". Организатор - Российская академия образования
  • "Развитие системы среднего профессионального образования для подготовки кадров будущего".

По итогам обсуждений будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

 

 

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