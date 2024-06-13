Российско-узбекский образовательный форум пройдет во Владивостоке

IV Российско-Узбекский форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии" пройдет во Владивостоке 24-25 июня с участием 130 ученых, руководителей вузов, представителей компаний и ведомств России и Узбекистана.
В рамках Форума пройдут панельные сессии между образовательными организациями, учреждениями и компаниями
- "Образование и креативная индустрия: формирование экономики будущего". Организатор - Агентство стратегических инициатив
- "Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы трансформации высшего образования". Организатор – Дальневосточный федеральный университет
- "Новые инструменты и технологии в сфере медицинского образования". Организатор - РНИМУ им. Н.И. Пирогова
- "Школьный учитель будущего: новые смыслы и новые технологии педагогического образования". Организатор - Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
- "Повышение качества управления образованием". Организатор - Российская академия образования
- "Развитие системы среднего профессионального образования для подготовки кадров будущего".
По итогам обсуждений будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве.