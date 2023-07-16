Узбекистан ждет 1 млн туристов из России в этом году

Турпоток из России в Узбекистан в этом году может вырасти до миллиона человек. В прошлом году отдых в Узбекистане выбрали около 700 тыс российских путешественников.

Поток российских туристов в Узбекистан в 2024 году может вырасти до 1 млн человек, заявил первый зампредседателя комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов.

По его словам, туризм в Узбекистане уже в прошлом году вышел на допандемийные показатели – 7 млн иностранных гостей, в текущем году они будут превышены. По данным за 2023 год, каждый десятый турист в республике был гражданином РФ, то есть около 700 тыс россиян отдохнули в Узбекистане.

"В этом году мы ожидаем увеличения этой цифры до одного миллиона"

– Абдусаламов

Узбекистан привлекает путешественников древними городами, объектами ЮНЕСКО, национальной кухней.