МММ в Бухаре: мечети, мавзолеи, медресе

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В оазисе, посреди засушливой пустыни расположена древняя Бухара. Городу 2,5 тыс. лет. Переводится его название по-разному, но самые распространенные варианты: "монастырь" или "обитель знаний". "Если Самарканд — лицо мира, то Бухара — купол ислама", —говорят в Узбекистане. Три основных символа Бухары начинаются на букву "м" — мечети, мавзолеи, медресе.

Для жителей Узбекистана посещение здешних мавзолеев — главный религиозный маршрут и дань памяти своим предкам.

Мечеть Магоки-Аттори

Первые упоминания о строительстве мечети относятся к 714 году. История ее уходит в доисламскую эпоху. Храм огня, который находился на территории мечети в начале нашей эры, был разрушен с установлением здесь ислама. Строительство мечети, как и в целом приход ислама на эти земли, связано с именем Кутейбы ибн Муслима. Со временем мечеть ушла под землю почти на 4,5 метра. Откопана она была в начале XX века советскими учеными-археологами. Сейчас мечеть предстает перед глазами местных жителей и туристов в своем первозданном виде. Ее украшает традиционная для того времени фигурная кладка из кирпича, как резного, так и шлифованного. В отделке стен и порталов использована резьба по алебастру, обожженная глина в виде резной терракоты, а также элементы майолики — современной керамики.

Мечеть Калян

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается одной из древнейших во всей Центральной Азии. Первые сведения о мечети Калян датируются XII веком. В 1514 году бухарцы восстановили святыню после набегов Чингисхана. В наши дни Калян — соборная мечеть Бухары, где молятся по пятницам и в дни мусульманских праздников. Понятие "соборная" у мусульман имеет значение не только главного храма, но и центра общественной жизни города. В здании семь дверных проемов. На каждой стороне прямоугольного двора ровно посередине находятся высокие входные порталы. Главный вход (восточный) поражает богатством орнаментальной отделки. Напротив, под аркой находится михраб — святилище мусульман, указывающее направление на Мекку. Считается, что стоящий перед михрабом, стоит перед Богом. Михраб украшен особой кружевной вязью, которая подчеркивает его важность в общем архитектурном убранстве мечети.

Медресе Мири-Араб

Построенное в 1530-1536 годах напротив мечети Калян медресе Мири-Араб и сегодня остается одним из самых известных и почитаемых исламских религиозно-образовательных заведений. Именно это медресе было единственным действующим учебным центром для мусульман в годы Советского Союза.

Минарет Арсланхана

Пространство Пои-Калян венчает минарет, который называют визитной карточкой Бухары. Бухарский минарет, построенный в 1127 году, - самый высокий в Средней Азии. Высота ствола минарета — 46,5 м, а диаметр у основания — около 10 м. Минарет - отправная точка для туристов, вокруг него вращается весь старый город. Поверхность минарета впечатляет своей кружевной вязью, причем она разнообразна в своей геометрической кладке — здесь и полоски, и ромбы, и арабские писания. Особенно хорошо смотрится минарет в лучах заходящего солнца.

Мавзолей Саманидов

Империя саманидов была основана в IX веке, а расцвета достигла под властью Исмаила Самани. По его приказу на рубеже IX-X веков был воздвигнут мавзолей, где первым был захоронен отец Исмаила Самани, а позже и он сам, а также некоторые из его потомков. Мавзолей Саманидов — шедевр архитектуры своего времени. Даже нашествие на Бухару Чингисхана в XIII веке не навредило этому творению. По преданию, из уважения к саманидам, которых чтили на этой земле, местные жители замаскировали здание мавзолея под песчаным холмом, чтобы сохранить его разрушения.

Размеры мавзолея достаточно скромные — высота стен 14 м, высота купола 9 м. Материалом для оформления послужил обожженный кирпич. Поражает ажурная кладка, особенно во внутреннем убранстве мавзолея. Глядя на кирпич, забываешь о том, что это камень. Все пространство кажется воздушным, живым и говорящим.

Мавзолей Чашма-Аюб

Парк Саманидов дарит нам еще одну реликвию Бухары. Легенда гласит о явлении в этом месте в пору ужасающей засухи библейского пророка Иова. Ударом своего посоха о землю Иов дал начало роднику, вода из которого бьет и по сей день. В 1379-1380 годах над источником был возведен мавзолей. Несмотря на то, что здание в последующие годы перестраивалось, его также можно отнести к самым древним памятникам архитектуры Бухары.

Сегодня в стенах мавзолея располагается Музей воды, экспозиции которого рассказывают, как в старину шли караваны по Шелковому пути от одного источника к другому. Мавзолей Чашма-Аюб украшают купола разной формы. Главное помещение с источником венчает необычный двойной купол, похожий на шатер. Это одно из самых загадочных строений Бухары.

Те, кому посчастливилось увидеть все эти памятники культуры и архитектуры, называют Бухару городом-сказкой, благородной, священной землей, открытой людям и дарящей своим гостям красоту, тепло и аромат Востока.