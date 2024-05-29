Глэмпинг с бассейном откроют в Северной Осетии

Село Верхний Цей уже в этом году сможет принимать туристов в новом комфортабельном глэмпинге. Туристический объект строится за 110 млн рублей.

В Северной Осетии продолжают улучшать туристическую инфраструктуру, до конца года в Верхнем Цее будет открыт новый глэмпинг с бассейном.

"На территории построят пять модульных домов, бассейн. Инвестор также восстановит здание сельсовета, в котором появится мастерская, где гостей будут знакомить с осетинской культурой, национальной осетинской кухней"

– глава региона Сергей Меняйло

Он уточнил, что объект возводится в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инвестиции составят более 110 млн рублей.

В настоящее время к месту строительства подводятся коммуникации, затем начнется сооружение домиков для гостей.