Северная Осетия: что посмотреть, стоит ли ехать?

Северная Осетия - удивительное и даже мистическое место с интересной историей и неповторимой природой. В Северной Осетии огромное количество достопримечательностей и локаций, которые не оставляют равнодушными никого. О том, что такое Северная Осетия и в чем ее прелесть - рассказываем в этом материале.

Что такое Северная Осетия

Северная Осетия-Алания - один из регионов Северного Кавказа, окруженная

на юге - Южной Осетией и Грузией

на западе - Кабардино-Балкарией

на севере - Ставропольским краем

на востоке - Чечней и Ингушетией.

Территория Северной Осетии одной из первых на Кавказе вошла в состав Российской империи в 1774 году, до этого Северная Осетия представляла собой довольно разрозненные территории.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владикавказ - столица Северной Осетии - стал первой крепостью России в регионе. Автономию Северная Осетия получила в 1924 году, а республикой стала в 1936 году. То есть с конца XVIII века Северная Осетия - это часть России.

Говорят в Северной Осетии на русском и осетинском языках, большая часть населения - осетины и русские. Время в республике такое же, как и в Москве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Северной Осетии

Большинство городов Северной Осетии довольно малонаселенные, кроме Владикавказа, где проживает чуть больше 300 тысяч человек. Среди городов Северной Осетии:

Моздок

Беслан

Алагир

Ардон

Сунжа

Диора

Во многих городах население не превышает 10 тысяч человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туризм в Северной Осетии

Одна из важнейших отраслей экономики региона Северная Осетия - туризм. В северокавказской республике есть реки, горячие источники, термальные ванны, ущелья, монастыри, санатории, музеи и горнолыжный курорт. Туристическая отрасль Северной Осетии активно развивается. В настоящий момент идет строительство современного курорта Мамисон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Северной Осетии

В Северной Осетии в любое время года есть что посмотреть, но, в первую очередь, это - уникальная природа. Поскольку климат в республике умеренно-континентальный, температура воздуха с мая и по сентябрь колеблется в районе 20-24°C, благодаря чему отдых в Северной Осетии достаточно комфортный на протяжении почти полугода. Здесь много санаториев, баз отдыха, оздоровительных центров, пансионатов и отелей на любой вкус. Стоимость проживания - от двух тысяч рублей за ночь на двоих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть во Владикавказе?

Большинство путешественников, отправляющихся в Северную Осетию, начинают осмотр достопримечательностей с Владикавказа - самого большого города и столицы Северной Осетии. Во Владикавказе множество музеев:

Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, который был основан в 1893 году и сегодня находится в особняке купца Ходякова. Музей истории Владикавказа в здании, где когда-то находились редакции таких газет как ”Казбек” и ”Терек”. Единственный на Кавказе Музей театрального искусства им. В. Тхапсаева, где представлены предметы от дореволюционной до сегодняшней эпохи. Музей осетинской литературы им. Хетагурова. Создан был музей в 1939 году к юбилею Коста Хетагурова.

Также посетить можно многочисленные монументы и памятники, крепостную стену, исторические здания города, Парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова, набережную реки Терек, театры, концертные залы и кинотеатры. Все достопримечательности города можно осмотреть самостоятельно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Церкви, монастыри и мечети Северной Осетии

В Северной Осетии живут представители разных религий: православия, католицизма, ислама и иудаизма. Поэтому в республике множество религиозных учреждений, которые будет интересно посетить как религиозным туристам, так и тем, кто любит историю.

Свято-Георгиевский собор - главный собор региональной епархии РПЦ, расположенный во Владикавказе.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы - самый старый в Северной Осетии православный храм, тоже находится во Владикавказе

Мечеть Мухтарова или Суннитская мечеть находится во Владикавказе на левом берегу реки Терек. Мечеть, построенная в 1908 году в египетском стиле, сегодня является одним из символов города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аланский Успенский монастырь в России - самый высокогорный. Мужской монастырь Фиагдон в республике Северная-Осетия-Алания - один из самых почитаемых. Расположен Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье, в селе Хидикус.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горы Северной Осетии

Природа Северной Осетии, в частности ее горы - визитная карточка республики. На севере Северной Осетии - Сунженский и Терский хребты, на юге - Водораздельный хребет Большого Кавказа.

Гора Казбек, один из пятитысячников Кавказа, находится в Северной Осетии и считается одной из наиболее доступных вершин. Восхождение на Казбек занимает 9 дней в рамках организованного тура и проходит с июня по сентябрь.

Столовая гора ниже, чем Казбек, но ее высота тоже впечатляет - почти три тысячи метров. Столовая гора изображена на гербе Владикавказа.

Девичья гора или Чызджыты Хох высотой почти в 2900 метров - излюбленное место как профессиональных альпинистов, так и тех, кто предпочитает неспешные восхождения.

В Северной Осетии также множество ущелий, в том числе Дигорское, Куртатинское и Кармадонское. Ущелье Цей - выбор для зимнего отдыха в Осетии. В горах и ущельях Северной Осетии множество баз отдыха и кемпингов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Северной Осетии на машине?

Если вы отправляетесь в Северную Осетию на машине, то обязательно посетите село Дзивгис, расположенное в 45 километрах от Владикавказа. В этом селе находится Дзивгисская наскальная крепость - Объект культурного наследия народов РФ. Появилась крепость в Средние века. Считается, что за всю историю своего функционирования в качестве оборонительного сооружения, она так и не была взята.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один обязательный пункт для посещения в Северной Осетии для тех, кто на автомобиле, это Город мертвых XIII века в селе Даргавс. До некрополя в Даргавсе от Владикавказа всего 35 километров, однако ехать нужно осторожно, поскольку дорога проходит через Кобанское ущелье.

Также на машине можно доехать до Кармадонского ущелья, Мидаграбинских водопадов, Фиагдонского ущелья и Дигории.