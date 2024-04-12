Северная Осетия на майские праздники: ущелья, горы и наскальная крепость

Старт туристического сезона в Северной Осетии приходится на начало мая. Неспроста многие туристы едут сюда именно во время долгого майского уикенда.
Чистейший горный воздух республики в этот период прогревается в среднем до +16 градусов.
Комфортная погода позволяет провести время с пользой и удовольствием как в столице республики Владикавказе, так и за пределами города.
"Вестник Кавказа" в совместном проекте с Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по туризму собрал информацию о том, где и как интереснее всего провести майские праздники в регионе.
Что посмотреть на майских праздниках в Северной Осетии?
Владикавказ
Столица Северной Осетии удивительна и самобытна. Здесь сплелись сразу несколько культур и религий.
Местные театры регулярно представляют спектакли, которые с восторгом встречают зрители.
Чтобы поближе познакомиться с особенностями и красотами Владикавказа, стоит посетить обзорную экскурсию по городу. Путешественников познакомят со старинными городскими зданиями: домом купца, типографией 19 века и бывшей табачной фабрикой. Им расскажут, что делали Пушкин и Булгаков во время посещения Владикавказа, и почему город имеет два названия.
Любителям театральных постановок будет интересно побывать в местных театрах. Так, Академический театр имени Тхапсаева представит моноспектакль "Мертвые души" по незабвенному произведению Гоголя.
Настоящий праздник национальной культуры и самобытности республики развернется в гостинице "Кадгарон". Здесь гости узнают все о колорите застолий Северной Осетии. Ужин с блюдами местной кухни дополнят традиционные песни и танцы.
Туристические маршруты
Самым популярным туристическим маршрутом Северной Осетии на майские праздники считается маршрут "Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс" – все потому, что в него входят основные знаковые места республики.
Протяженность пути порядка 120 км.
Во время прохождения маршрута путешественники побывают в печально известном Кармадонском ущелье, которое ежегодно притягивает множество туристов к месту гибели актера Сергея Бодрова и его съемочной группы. Туристы познакомятся с высокогорными селениями и Даргавским некрополем или, как его еще называют "Городом Мертвых".
Также участники экскурсии посетят самую высокогорную обитель – Аланский Успенский мужской монастырь, который завораживает своей неприступной красотой.
Кроме этого, в маршрут входит посещение Дзивгивской наскальной крепости. Предполагается, что древняя постройка пережила нашествие Тамерлана.
Республика также известна долиной водопадов в Мидаграбинском ущелье, которое поражает своей красотой, но, как отметили в Комитете по туризму региона, май в Северной Осетии – не самое подходящее время для посещения водопадов. Дело не только в том, что водные потоки еще не успели набрать силу – в ущелье в этот период происходят камнепады.
Как отдыхает Россия в мае?
Майские праздники в России в этом году растянутся на целых 8 дней с недельным рабочим перерывом.
Начнутся праздничные дни в воскресенье 28 апреля, при этом суббота 27 апреля будет полноценным рабочим днем, а выходной переносится на понедельник – 29 апреля. 1 мая – традиционно выходной день.
Получается, что выходные выпадают на 28 апреля – 1 мая.
Затем среда – 8 мая будет сокращенным рабочим днем.
Вторые майские также будут длиться 4 дня – с 9 по 12 мая.
Затяжные майские праздники – это отличный повод отправиться в путешествие по Северной Осетии. Стоит забронировать жилье и определиться с маршрутом уже сейчас, потому что республика с каждым годом привлекает все больше туристов – и есть шанс не успеть заполучить самый выгодный и комфортный вариант проживания.