Северная Осетия на майские праздники: ущелья, горы и наскальная крепость

Май в Северной Осетии – идеальное время для путешествий во Владикавказ. В это время здесь проводится много культурных событий – концерты, выставки, работают тематические площадки. За пределами города путешественников ждут природные виды заснеженных гор, ущелий, альпийских лугов и горных древних селений.

Старт туристического сезона в Северной Осетии приходится на начало мая. Неспроста многие туристы едут сюда именно во время долгого майского уикенда.

Чистейший горный воздух республики в этот период прогревается в среднем до +16 градусов.

Комфортная погода позволяет провести время с пользой и удовольствием как в столице республики Владикавказе, так и за пределами города.

"Вестник Кавказа" в совместном проекте с Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по туризму собрал информацию о том, где и как интереснее всего провести майские праздники в регионе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть на майских праздниках в Северной Осетии?

Владикавказ

Столица Северной Осетии удивительна и самобытна. Здесь сплелись сразу несколько культур и религий.

Местные театры регулярно представляют спектакли, которые с восторгом встречают зрители.

Чтобы поближе познакомиться с особенностями и красотами Владикавказа, стоит посетить обзорную экскурсию по городу. Путешественников познакомят со старинными городскими зданиями: домом купца, типографией 19 века и бывшей табачной фабрикой. Им расскажут, что делали Пушкин и Булгаков во время посещения Владикавказа, и почему город имеет два названия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Любителям театральных постановок будет интересно побывать в местных театрах. Так, Академический театр имени Тхапсаева представит моноспектакль "Мертвые души" по незабвенному произведению Гоголя.

Настоящий праздник национальной культуры и самобытности республики развернется в гостинице "Кадгарон". Здесь гости узнают все о колорите застолий Северной Осетии. Ужин с блюдами местной кухни дополнят традиционные песни и танцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические маршруты

Самым популярным туристическим маршрутом Северной Осетии на майские праздники считается маршрут "Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс" – все потому, что в него входят основные знаковые места республики.

Протяженность пути порядка 120 км.

Во время прохождения маршрута путешественники побывают в печально известном Кармадонском ущелье, которое ежегодно притягивает множество туристов к месту гибели актера Сергея Бодрова и его съемочной группы. Туристы познакомятся с высокогорными селениями и Даргавским некрополем или, как его еще называют "Городом Мертвых".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также участники экскурсии посетят самую высокогорную обитель – Аланский Успенский мужской монастырь, который завораживает своей неприступной красотой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме этого, в маршрут входит посещение Дзивгивской наскальной крепости. Предполагается, что древняя постройка пережила нашествие Тамерлана.

Республика также известна долиной водопадов в Мидаграбинском ущелье, которое поражает своей красотой, но, как отметили в Комитете по туризму региона, май в Северной Осетии – не самое подходящее время для посещения водопадов. Дело не только в том, что водные потоки еще не успели набрать силу – в ущелье в этот период происходят камнепады.

© Фото: Михаил Гассиев

Как отдыхает Россия в мае?

Майские праздники в России в этом году растянутся на целых 8 дней с недельным рабочим перерывом.

Начнутся праздничные дни в воскресенье 28 апреля, при этом суббота 27 апреля будет полноценным рабочим днем, а выходной переносится на понедельник – 29 апреля. 1 мая – традиционно выходной день.

Получается, что выходные выпадают на 28 апреля – 1 мая.

Затем среда – 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Вторые майские также будут длиться 4 дня – с 9 по 12 мая.

Затяжные майские праздники – это отличный повод отправиться в путешествие по Северной Осетии. Стоит забронировать жилье и определиться с маршрутом уже сейчас, потому что республика с каждым годом привлекает все больше туристов – и есть шанс не успеть заполучить самый выгодный и комфортный вариант проживания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"