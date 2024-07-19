Вестник Кавказа

Власти Грузии хотят победы Трампа на выборах в США

Власти Грузии хотят победы Трампа на выборах в США
© Фото: сайт “Грузинской мечты“
В "Грузинской мечте" рассчитывают, что новым американским президентом станет Дональд Трамп. В партии отметили, что для республики будет лучше, если он вернется в Белый дом.

Победа Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах в интересах Грузии и грузинского народа. Такое заявление сделал 23 июля один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине – это то, что "намного вероятнее в случае выбора Трампа".

"И в этом случае логическое продолжение в том, что интересы по отношению к Грузии изменятся. Это устраивает не только власть, нас устраивает субъективно, а объективно это устраивает Грузию и ее население"

– представитель правящей партии

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