Вестник Кавказа

Страны БРИКС могут объединить платежные системы

Страны БРИКС могут объединить платежные системы
© Фото: сайт саммита БРИКС в ЮАР
Страны БРИКС задумались над идеей Ирана об объединении своих платежных систем с целью ухода от доллара, создания собственной независимой финансовой структуры и уменьшения санкционного давления США на них.

Соединение национальных платежных систем стран БРИКС, предложенное Ираном, вскоре вполне может стать реальностью – предложение активно обсуждается в их финансовых структурах, сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"На рассмотрении находятся различные, в том числе иранские, варианты сопряжения финансовых рынков стран БРИКС, перевода расчетов в национальные валюты и внедрения новых механизмов взаимных расчетов"

- Андрей Руденко

Объединение их платежных систем может пройти по примеру интеграции "Мир" и "Шетаб" и будет решать проблему "создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной инфраструктуры", подчеркнул дипломат.

Об окончательных параметрах говорить пока преждевременно, однако обсуждение выдвинутой Ираном инициативы продолжается, - добавил Руденко.

Напомним, в начале июля на финансовом конгрессе Банка России, проходившем в Санкт-Петербурге, Иран и Россия подписали первое валютное соглашение об интеграции платежных систем двух стран, обеспечивающее ликвидность национальных валют в коммерческих операциях. Документ поставил точку в процессе интеграции российской платежной системы "Мир" и иранской "Шетаб", иранская платежная система заработает в России уже в конце августа.

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