Вестник Кавказа

Россия и Иран заключили первое валютное соглашение

Россия и Иран заключили первое валютное соглашение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране сообщили о подписании Ираном и Россией соглашения об интеграции платежных систем. Платежная система "Шетаб" может быть запущена в России к концу августа.

Руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин сообщил о заключении между Москвой и Тегераном соглашения об интеграции платежных систем,

Первое валютное соглашение между государствами было подписано в ходе встречи глав ЦБ двух стран на финансовом конгрессе Банка России 4 июля в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что стороны заключили валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих операциях.

Таким образом, по словам Фарзина, процесс интеграции российской платежной системы "Мир" и иранской "Шетаб" подошел к завершению.

Помимо этого, руководитель Центробанка ИРИ добавил, что иранскую систему "Шетаб" планируется запустить в России в конце августа.

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