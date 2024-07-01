Президенты России и Азербайджана поздравили Пезешкиана с победой

Масуд Пезешкиан стал девятым президентом Ирана, одержав победу во втором туре. Свои поздравления в субботу ему направили лидеры России и Азербайджана.

Президент России поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер.

"Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня"

– глава российского государства

Он также рассчитывает, что новый президент Исламской Республики будет содействовать продолжению конструктивного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Поздравительное письмо девятому президенту ИРИ также направил лидер Азербайджана. В телеграмме Ильхама Алиева сказано, что Баку придает большое значение азербайджано-иранским отношениям, которые построены на дружбе, братстве и общих религиозно-культурных корнях.

"Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание"

– президент Азербайджана

Он уточнил, что существующие между Азербайджаном и Ираном договоренности, а также реализация совместных проектов способствуют благополучию стран,