Президенты России и Азербайджана поздравили Пезешкиана с победой

Президент России поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер.
"Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня"
– глава российского государства
Он также рассчитывает, что новый президент Исламской Республики будет содействовать продолжению конструктивного сотрудничества между Москвой и Тегераном.
Поздравительное письмо девятому президенту ИРИ также направил лидер Азербайджана. В телеграмме Ильхама Алиева сказано, что Баку придает большое значение азербайджано-иранским отношениям, которые построены на дружбе, братстве и общих религиозно-культурных корнях.
"Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание"
– президент Азербайджана
Он уточнил, что существующие между Азербайджаном и Ираном договоренности, а также реализация совместных проектов способствуют благополучию стран,