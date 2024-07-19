Вестник Кавказа

СК предлагает заменить трудовых мигрантов россиянами

СК предлагает заменить трудовых мигрантов россиянами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следственный комитет России предлагает на законодательном уровне стимулировать замещение трудовых мигрантов гражданами РФ. В числе мер, которые помогут ускорить процесс, СКР рассматривает введение нового налога – на труд иностранцев.

Российские работодатели должны заменить трудовых мигрантов на отечественных работников, считает Следком РФ.

В ведомстве озвучили свои предложения по изменению миграционного законодательства. Одно из них – разработка дорожной карты, посвященной вытеснению труда мигрантов и приходу на их место россиян.

При этом, подчеркнули в СК, работодатели должны позаботиться о том, что российским сотрудникам были предоставлены все необходимые социально-трудовые гарантии.

С другой стороны, работодателей, которые будут нанимать россиян, планируется "экономически мотивировать". А те, кто продолжит использовать зарубежные трудовые ресурсы, должны будут платить крупный налог.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1865 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами

Мигрантов предупредят о недопустимости жертвоприношения животных в России

Мигрантов предупредят о недопустимости жертвоприношения животных в России

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП

Протесты в Турции не затрагивают туристические регионы - АТОР

Протесты в Турции не затрагивают туристические регионы - АТОР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы