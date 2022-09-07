Вестник Кавказа

Кто такие чайлдфри и почему с ними борются в России?

Екатерина Винник
Кто такие чайлдфри и почему с ними борются в России?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возможно, скоро в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены изменения: призыв к отказу от деторождения будет считаться нарушением, за который предусмотрены штрафы от 50 тысяч до миллиона рублей. Расскажем, зачем России такие меры и как обстоят дела с рождаемостью в стране.

Кто такие чайлдфри?

Законопроект об административной ответственности за призыв к отказу от деторождения - одна из мер, которая рассматривается правительством России, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Идеология отказа от рождения и воспитания детей - чайлдфри - которая, как предполагается, была навязана Западом, считается одной из причин падения рождаемости в стране. 

Грудной ребенок в коляске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько в России людей?

  • На сегодняшний день, по данным Росстата, население России составляет почти 146 млн человек.
  • С начала 2024 года численность сократилась почти на 257 тысяч человек или на 0,18%.
  • За первое полугодие 2024 года в стране родилось на 17 тысяч меньше детей, чем за аналогичный период предыдущего года, а умерло на 33 тысячи человек больше, чем в январе-июле 2023 года.
  • Прибывшие мигранты компенсировали наблюдающуюся естественную убыль населения чуть более чем на 20%. 
  • Если анализировать население России по годам, то в целом цифра в 146 млн человек - это высокий показатель. Больше людей в стране было только в 1989-1999 годы: в это десятилетие на территории государства проживало от 147 до 148,5 млн человек.
Актовый зал в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Население России сокращается?

  • Естественный прирост и убыль населения в России чередуют друг друга с 1994 года.
  • До этого, с 1947 года население России стабильно росло.
  • С 1996 по 2009 год население России сократилось со 148 до 142 млн человек.
  • Затем наблюдалось десятилетие естественного прироста, в результате которого к 2018 году в численность жителей России достигла 146,7 млн.
  • В 2021 году население выросло на 300 тысяч человек.
  • С 2022 года население России падает: сегодня россиян меньше на миллион, чем в 2021 году. 
Кровати в детском саду
© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Население России стареет?

По состоянию на 2024 год четверть всех россиян - пожилые люди. В России пожилой возраст начинается с 60 лет. То есть, из 146 млн населения 36,5 млн - это люди пенсионного возраста. Для сравнения, в США и Китае эта категория людей составляет 18% от общего населения, в Индии - чуть менее 10%, а Японии - почти 33%. 

На сегодняшний день в России происходит процесс старения населения за счет снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

Игротека в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снижение численности населения - общемировая тенденция?

Снижение наблюдается во многих развитых и развивающихся странах мира, в том числе в Европе и в Азии. В некоторых странах падение частично компенсируется притоком мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Наиболее остро проблема падения населения стоит в таких странах, как Литва, Латвия, Польша, Румыния, Эстония, Молдова, Грузия, Хорватия, Армения, Черногория и Япония.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект ”Демография” 

С 2019 до конца 2024 года в России действует национальный проект ”Демография”, одна из заявленных целей которого - увеличение рождаемости, в том числе и за счет материальной поддержки семей при рождении детей. В рамках проекта планировалось добиться увеличения коэффициента рождаемости (количества рождений на 1000 человек) до 1,7 к концу 2024 года. В 2023 году коэффициент рождаемости в России составил 1,4. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем чревато падение рождаемости?

Падение рождаемости и старение населения - это всегда нагрузка на экономику страны, прежде всего, за счет сокращения работоспособного населения. Чем меньше население, тем хуже спрос на товары и услуги, возникают проблемы с обеспечением программ соцзащиты, в том числе по уходу за пожилыми людьми. Экономическая и военная мощь стран с падающим населением постепенно истощаются. 

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