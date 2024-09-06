Эрдоган и Шольц обсудят Ближний Восток и мигрантов

В Германии подтвердили встречу канцлера страны с президентом Турции. Она пройдет в Стамбуле в следующие выходные.
На следующей неделе в Стамбуле состоится встреча президента Турции и канцлера Германии. Об этом поведал 11 октября представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Канцлер в конце следующей недели отправится в Турцию, в субботу, 19 октября, встретится в Стамбуле с президентом Эрдоганом"
– Вольфганг Бюхнер
Он подчеркнул, что центральными темами переговоров станут ситуация на Украине, последние события на Ближнем Востоке и проблемы в области миграции.