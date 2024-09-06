Вестник Кавказа

Эрдоган и Шольц обсудят Ближний Восток и мигрантов

встреча Олафа Шольца и Реджепа Тайипа Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
В Германии подтвердили встречу канцлера страны с президентом Турции. Она пройдет в Стамбуле в следующие выходные.

На следующей неделе в Стамбуле состоится встреча президента Турции и канцлера Германии. Об этом поведал 11 октября представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер в конце следующей недели отправится в Турцию, в субботу, 19 октября, встретится в Стамбуле с президентом Эрдоганом"

– Вольфганг Бюхнер

Он подчеркнул, что центральными темами переговоров станут ситуация на Украине, последние события на Ближнем Востоке и проблемы в области миграции.

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