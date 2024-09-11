Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал сроки возвращения мигрантов в Грузию

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Власти Грузии рассчитывают на активное возвращение мигрантов в страну после 2026 года. Глава правительства отметил, что такие надежды связаны с развитием грузинской экономики.

Премьер-министр Грузии рассказал, когда начнется активный процесс возвращения мигрантов в страну.

Ираклий Кобахидзе отметил, что это произойдет примерно через 3-4 года.

"Как только экономика будет развиваться и разница между экономикой Грузии и стран Западной Европы уменьшится, миграция сразу уменьшится. Я уверен, что через несколько лет, где-то через 3-4 года, начнется активный процесс возвращения мигрантов в Грузию"

– глава правительства

Он подчеркнул, что главный ключ к этому – развитие экономики.       

Кобахидзе также акцентировал внимание на том, что возвращение мигрантов на родину – это один из приоритетов руководства республики.

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