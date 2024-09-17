Фиктивные браки довели до суда жительниц Кабардино-Балкарии

Фиктивные браки с мигрантами, ради того, чтобы те получили российской гражданство, заключали в Кабардино-Балкарии десять местных жительниц. Женщин будут судить за деятельность по организации незаконной миграции.

В Кабардино-Балкарии суд рассмотрит уголовное дело по факту фиктивных браков с иностранцами, которыми промышляли десять местных жительницы.

Следствие установило, что незаконная деятельность велась на протяжении нескольких лет - в 2017-2021 годах. Жительница Нальчика искала женщин, готовых вступить в брак с мигрантами за вознаграждение. Мигранты после заключения брака по облегченной процедуре получали гражданство РФ. Всего по делу проходят 10 женщин.

В сговоре была работница одного из ЗАГСов в Кабардино-Балкарии, она в тот же день, минуя обязательные процедуры, выдавала свидетельство о браке.

Мигранты, получившие гражданство по фиктивным бракам, будут лишены его. Женщин будут судить по статье «организация незаконной миграции».