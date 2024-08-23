Вестник Кавказа

Реестр для нелегальных мигрантов появится в России

Реестр для нелегальных мигрантов появится в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД заявили о работе над созданием реестра для нелегальных мигрантов. Им запретят управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами и оформлять детей в учебные заведения.

Первый замглавы министерства внутренних дел России Александр Горовой сообщил о работе над созданием реестра для граждан других стран, живущих в стране нелегально.

В интервью изданию «Коммерсантъ» замминистра отметил, что в отношении нелегальных мигрантов, данные которых будут фигурировать в реестре, будут действовать ограничения.

Как заявил замглавы МВД, гражданам, прибывающим в России незаконно, запретят пользоваться транспортом, транспортными услугами и регистрировать собственность.

Горовой также подчеркнул, что нелегальным мигрантам не будут разрешать заключать и расторгать браки, оформлять детей и детские сады в школы и образовательные учреждения.

Помимо этого, он сказал, что власти активно борются с рынком услуг для мигрантов. Так, удалось навести порядок в контроле за проведением экзаменов на знание русского языка.

Замминистра добавил, что одной из главных задач в рамках реализации проекта является межведомственное электронное взаимодействие с организациями.

Кроме того, Горовой выразил надежду на помощь со стороны министерства цифрового развития РФ и компетенцию технических служб органов внутренних дел.

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