Поддельные лекарства из нелегальных аптек убили детей на Кубани

Преступную группировку, создавшую сеть аптек, торговавших заведомо поддельными лекарствами, разоблачили на Кубани. Однако фальсифицированные препараты успели стать причиной гибели нескольких детей.

Сеть нелегальных аптек продавала фальшивые лекарства по всему Краснодарскому краю – от их употребления скончались четверо подростков. Подробности рассказали в кубанском СУ СКР.

Делом занималась ФСБ и следователи. Установлено, что некоторое время назад, но не позднее прошлого года, двое братьев сформировали организованную группу. Они решили заняться продажей поддельных лекарств, причем не требуя при этом рецепта.

Далее преступники взяли в аренду нежилые помещения у образовательных учреждений и открыли там т. н. "аптеки". Такие незаконные заведения они создали по всему региону, они были открыты до 4 июня.

Сотрудники аптек, равно как и организаторы, не имели фармацевтического образования. Несмотря на отсутствие знаний, они сбывали поддельные лекарства покупателям, среди которых были и подростки, без рецептов. В итоге от этих препаратов погибли четверо несовершеннолетних детей.

В организации были замешаны 27 человек. Проведены обыски – по 50 адресам, в результате изъяты те самые поддельные лекарства и другие вещи, включая документы. Братья-организаторы и женщина-управляющая сетью сбежали, они объявлены в розыск.

Счета и имущество всех фигурантов арестованы – общая сумма составила свыше 100 млн рублей.

В кубанской прокуратуре уточнили, что в деле 31 фигурант, добавив, что в рамках сети действовала 41 лжеаптека. Из них изъяли свыше 60 тыс лекарственных капсул.

В надзорном ведомстве уточнили, что преступные "аптеки" были законспирированы. На дверях действовали магнитные замки, единовременно обслуживался только один клиент – остальные ждали снаружи. Лекарство покупалось только за наличные. Оно было без упаковки и инструкции.

"Прокуратурой края организована проверка по фактам участившихся случаев поступления в медицинские учреждения несовершеннолетних, в том числе в тяжелом состоянии в результате токсического действия психоактивных веществ, а также противоэпилептических препаратов"

– прокуратура