Поддельные лекарства из нелегальных аптек убили детей на Кубани

Сеть нелегальных аптек продавала фальшивые лекарства по всему Краснодарскому краю – от их употребления скончались четверо подростков. Подробности рассказали в кубанском СУ СКР.
Делом занималась ФСБ и следователи. Установлено, что некоторое время назад, но не позднее прошлого года, двое братьев сформировали организованную группу. Они решили заняться продажей поддельных лекарств, причем не требуя при этом рецепта.
Далее преступники взяли в аренду нежилые помещения у образовательных учреждений и открыли там т. н. "аптеки". Такие незаконные заведения они создали по всему региону, они были открыты до 4 июня.
Сотрудники аптек, равно как и организаторы, не имели фармацевтического образования. Несмотря на отсутствие знаний, они сбывали поддельные лекарства покупателям, среди которых были и подростки, без рецептов. В итоге от этих препаратов погибли четверо несовершеннолетних детей.
В организации были замешаны 27 человек. Проведены обыски – по 50 адресам, в результате изъяты те самые поддельные лекарства и другие вещи, включая документы. Братья-организаторы и женщина-управляющая сетью сбежали, они объявлены в розыск.
Счета и имущество всех фигурантов арестованы – общая сумма составила свыше 100 млн рублей.
В кубанской прокуратуре уточнили, что в деле 31 фигурант, добавив, что в рамках сети действовала 41 лжеаптека. Из них изъяли свыше 60 тыс лекарственных капсул.
В надзорном ведомстве уточнили, что преступные "аптеки" были законспирированы. На дверях действовали магнитные замки, единовременно обслуживался только один клиент – остальные ждали снаружи. Лекарство покупалось только за наличные. Оно было без упаковки и инструкции.
"Прокуратурой края организована проверка по фактам участившихся случаев поступления в медицинские учреждения несовершеннолетних, в том числе в тяжелом состоянии в результате токсического действия психоактивных веществ, а также противоэпилептических препаратов"
– прокуратура