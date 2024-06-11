Вестник Кавказа

Пенсионер на иномарке въехал в аптеку на Кубани

Пенсионер на иномарке въехал в аптеку на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Кубани на машине въехал в здание аптеки, потеряв управление транспортным средством. Инцидент случился в среду утром.

В Краснодарском крае пожилой местный житель протаранил на машине здание аптеки. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Случай произошел утром 19 июня. Согласно предварительной информации, мужчина не справился с управлением транспортного средства.

"ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской станицы Динской. Предварительно установлено, что местный житель, 1949 года рождения, на автомобиле Renault не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в здание аптеки"

– пресс-служба управления

В ведомстве уточнили, что автомобиль разбил витрину аптеки, которая располагается на первом этаже торгового центра, и въехал в помещение, передает "Интерфакс".

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