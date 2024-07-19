В Абхазии могут восстановить советские пешие тропы в горах

Туристические горные маршруты могут объединить Россию и Абхазию и станут стимулом для развития трекинга в Абхазии. Один из возможных маршрутов пройдет от озера Кардывач в Краснодарском крае до поляны Ауадхара в Рицинском парке.

В России на Кавказском инвестиционном форуме обсуждалось создание большой Кавказской тропы, идею включения в тропу гор Абхазии прокомментировали в Минтуризма республики.

Горные маршруты между РФ и Абхазией могут пройти через Домбай в Карачаево-Черкесии, а также через горы Красной Поляны. Обсуждается проект маршрута в Абхазию из Краснодарского края через горное озеро Кардывач и через курорт Ауадхара - Студенческая поляна, находящаяся выше озера Рица.

Запустить эти маршруты можно будет после урегулирования вопросов безопасности и оснащения маршрутов всем необходимым, заявила глава отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии министерства Инара Бения.

Сейчас в Абхазии походы по горам организуют восемь профессиональных местных инструкторов, имеются разные маршруты - как для походов без рюкзака на один день, так и для сложных многодневных походов в горы.

В советское время на территории Абхазии существовало 55 пеших маршрутов, запуск большой Кавказской тропы станет стимулом для восстановления горного туризма в республике, отметила Бения в беседе с радио Sputnik.