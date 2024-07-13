Олимпийские киберспортивные игры стартуют в Саудовской Аравии

Первые олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

Международный олимпийский комитет поддержал кандидатуру Саудовской Аравии как страны, которая в будущем году примет олимпийские киберспортивные игры.

Отметим, что соревнования подобного рода провидятся впервые, а сами игры были учреждены всего месяц назад.

В каком городе конкретно состоятся игры пока неизвестно, также определяются даты их проведения Планируется, что в дальнейшем игры будут проходить 1 раз в два года.