I Киберспортивные Олимпийские игры: что это такое, где пройдут и кто будет участвовать?

МОК объявил, что в 2025 году пройдут первые в истории спорта Киберспортивные Олимпийские игры. Где пройдет Олимпиада в новом формате, что такое киберспорт и будет ли Россия участвовать в новых соревнованиях - рассказываем в этом материале.

Что такое киберспорт?

Киберспорт - это соревнования, как командные, так и индивидуальные по компьютерным играм. Мировую популярность киберспорт завоевал в начале 2000-х годов и с тех пор многие страны проводят чемпионаты по отдельным играм, привлекая огромное количество зрителей и участников.

Путь к Киберолимпиаде

Решение о проведении первой Киберолимпиады, принятое Международным олимпийским комитетом 12 июля, созревало на протяжении многих лет. 6 лет назад МОК вместе со Всемирным объединением международных спортивных федераций провел форум, на котором обсуждались возможности интеграции двух миров: спортивного и киберспортивного. В июне 2023 года комитет организовал Олимпийскую киберспортивную серию в Сингапуре. Игры для соревнований выбирали международные организации спорта. При этом киберспорт не был олимпийским видом из-за отсутствия какой-либо федерации, которая бы его курировала на международном уровне. В 2024 году Международный олимпийский комитет нашел достойного партнера для организации первых в истории отдельных Олимпийских игр для киберспорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где пройдет Киберспортивная олимпиада?

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МОК, говорится, что комитет вместе с Саудовской Аравией, точнее с Национальным олимпийским комитетом страны, проведет Олимпийские игры по киберспорту в 2025 году. МОК и саудовский НОК заключили соглашение на 12 лет, а Киберолимпийские игры будут проводиться на регулярной основе. В своем заявлении МОК подчеркнул, что Киберспортивная олимпиада - новая эра в спортивной истории, которая будет вдохновлять миллионы спортсменов по всему миру.

Почему МОК выбрал Саудовскую Аравию?

МОК не случайно выбрал Саудовскую Аравию партнером для проведения регулярной Олимпиады по киберспорту. В этом году страна проводит первый Чемпионат мира по киберспорту, призовой фонд которого составляет $60 млн. Более масштабный и амбициозный чемпионат пришел на смену ежегодному фестивалю Gamers8.

Чтобы мировым лидером в сфере киберспорта, Саудовская Аравия вкладывает огромные деньги: на сегодняшний день Эр-Рияд намерен стать глобальным центром киберспорта за счет инвестиций в $38 млрд. Саудовская Аравия видит потенциал в гейминге, игровой индустрии, поскольку ежегодно количество геймеров как в самой стране, так и в целом на Ближнем Востоке растет, как и возможности его развития.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какими будут первые Олимпийские игры по киберспорту?

Пока никаких деталей в отношении того, какими именно будут Олимпийские игры по киберспорту, нет. Однако очевидно, что Саудовская Аравия, в отличие от МОК, который раскритиковали за прошлогоднюю киберспортивную серию, знает, как организовывать подобного рода мероприятия, какие игры выбирать, как привлекать участников и инвесторов. Сделав ставку на Саудовскую Аравию, МОК не прогадал ни с точки зрения потенциальной зрелищности киберспортивного мероприятия, ни с точки зрения возможной прибыли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будет ли Россия участвовать в I Киберспортивной олимпиаде?

Скорее вскоре, на Олимпийские игры по киберспорту и МОК, и НОК постараются привлечь как можно больше участников, однако будет ли участвовать Россия, пока неизвестно. Международный олимпийский комитет временно лишил Российский олимпийский комитет членского статуса, а в Олимпийской киберспортивной серии российские киберспортсмены участвовали в нейтральном статусе. Между тем, у Эр-Рияда и Москвы отношения на партнерском уровне, так что, возможно, если Россия захочет участвовать в Киберолимпиаде, решение к 2025 году будет найдено.