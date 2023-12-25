Вестник Кавказа

Членство России в Международной федерации киберспорта приостановлено

Членство России в Международной федерации киберспорта приостановлено
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российскую федерацию компьютерного спорта временно отстранили от турниров, проводимых под эгидой международной федерации. Представителям РФ разрешили участвовать в соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Международная федерация киберспорта (IESF) объявила о приостановке членства ФКС России.

В пресс-службе организации отметили, что причиной такого решения является открытие представительств ФКС в ДНР и ЛНР.

При этом российским киберспортсменам разрешается участвовать в международных соревнованиях, однако для этого им необходимо будет выступать под нейтральным флагом.

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