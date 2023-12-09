CAS через две недели рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

CAS в скором времени приступит к рассмотрению апелляции ОКР о приостановке членства в МОК. Решение приостановить членство российской организации было принято прошлой осенью.

Апелляция Олимпийского комитета РФ о приостановке членства в МОК будет рассмотрена в Спортивном арбитражном суде в конце этого месяца. Об этом рассказали в самом CAS.

Рассмотрение апелляции намечено на 26-е число.

Глава ОКР отметил, что со скепсисом ждет решения суда.

"Ожидание по решению CAS у меня скептическое, поскольку он относится к третейским судам. В основе там заложено доверие, а его сейчас нет. Тем не менее, мы должны пройти этот путь для формальности"

– Станислав Поздняков

Напомним, МОК объявил о приостановке членства ОКР в организации осенью 2023 года.