МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в Париже

МОК дал добро на участие россиян в ОИ-2024. При этом посоревноваться с другими спортсменами они смогут исключительно в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы смогут поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом информирует МОК. 2024 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает МОК.

К состязаниям допустят представителей обеих стран, преодолевших квалификации в своих видах спорта. При этом на самой Олимпиаде они смогут выступить только в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, на ОИ-2024 будет под запретом любая символика РФ и РБ.

Комментируя решение допустить россиян, в МОК обратили внимание на то, что его считает правильным большая часть спортсменов со всего мира.

"По мнению подавляющего большинства спортсменов, не нужно наказывать их коллег за действия правительства"

– МОК

Напомним, Олимпиада в Париже стартует 26 июля, а завершится 11 августа.