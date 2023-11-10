Россия все-таки может перейти в Азиатскую футбольную лигу

РФС в скором времени планирует обсудить возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. О перспективе поведал президент союза Александр Дюков. Сейчас Россия относится к УЕФА.

Российские футболисты, возможно, смогут играть в Азиатской лиге. О продвижении этого решения рассказал президент РФС.

По словам Александра Дюкова, такой вариант развития событий будет рассматриваться исполкомом организации в начале следующего месяца.

"Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжаются... УЕФА знает нашу позицию"

– глава РФС

Он также рассказал о перспективах товарищеских встреч на будущий год. Дюков заверил, что РФС активно ищет варианты, обсуждает их с некоторыми федерациями. Предварительно речь идет о марте и июле.