Очередь на Верхнем Ларсе уменьшилась до 2,2 тыс машин

На границе России и Грузии продолжается пробка, однако ее протяженность немного уменьшилась по сравнению с понедельником. В электронной очереди сейчас – чуть более 2,2 тыс машин.

Пробка на российско-грузинской границе в пункте пропуска Верхний Ларс превышает 2,2 тыс машин, следует из данных ЦОДД Северной Осетии.

На момент написания этого материала в электронной очереди насчитывалось 2 222 большегруза.

Впрочем, по сравнению с утром понедельника ситуация немного улучшилась: накануне сообщалось, что проезда ждут 2 465 большегрузов.

Напомним, 4 июля Росгранстрой заявил о резком росте туристического потока через Верхний Ларс. Увеличилось количество проезжающих легковушек, и возросла нагрузка в целом на пункт пропуска.

Несмотря на то, что были задействованы все полосы, а таможенники и пограничники работали в усиленном режиме, на нейтральной территории, между российским и грузинским погранпунктами, начали скапливаться автомобили.