В Невинномысске из горящей пятиэтажки эвакуировали 15 человек

Пятнадцать жителей пятиэтажки были эвакуированы спасателями в Невинномысске после вспыхнувшего на 3 этаже пожара.
Пятиэтажный дом горел в Невинномысске, спасатели эвакуировали пятнадцать человек. По данным МЧС, пожар произошел на 3 этаже здания
«Горение комнаты на площади 20 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома»
– ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Уточняется, что к настоящему моменту пожар тушению участниками борьбы с огнем стали три десятка пожарных, также привлекался спецтранспорт
Данных о пострадавших нет. По факту проводится проверка.