Вестник Кавказа

В Невинномысске из горящей пятиэтажки эвакуировали 15 человек

В Невинномысске из горящей пятиэтажки эвакуировали 15 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пятнадцать жителей пятиэтажки были эвакуированы спасателями в Невинномысске после вспыхнувшего на 3 этаже пожара.

Пятиэтажный дом горел в Невинномысске, спасатели эвакуировали пятнадцать человек. По данным  МЧС, пожар произошел на 3 этаже здания

«Горение комнаты на площади 20 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома»

– ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Уточняется, что к настоящему моменту пожар тушению участниками борьбы с огнем стали три десятка пожарных, также привлекался спецтранспорт

Данных о пострадавших нет. По факту проводится проверка.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стрелок по подросткам схвачен в Невинномысске

Стрелок по подросткам схвачен в Невинномысске

Кубань наводнили мальки русского осетра 

Кубань наводнили мальки русского осетра 

ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

Девушка упала с обрыва и выжила в Невинномысске

Девушка упала с обрыва и выжила в Невинномысске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы