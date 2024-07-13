Грузинское вино подорожало на 40 центов

Произошел прорыв в цене грузинского вина на 0,4 доллара. В будущем отрасль ждут хорошие перспективы, по мнению Национального агентства вина.

Грузинское вино имеет большой спрос: его средняя стоимость выросла на 0,4 доллара (35,1 рубля) в мире, рассказал заместитель председателя Национального агентства вина Давид Ткемаладзе.

"Произошел значительный прорыв в цене. Средняя цена грузинского вина в мире выросла на 40 центов, что является очень большим шагом и успехом"

- Давид Ткемаладзе

Для грузинского правительства рост популярности вина собственного производства – приоритет. С 2012 года Национальное агентство вина занимается популяризацией продукции в экспортных странах, а в этом году планирует потратить более 15 млн лари (481 млн рублей) на мероприятия по ее продвижению.

Со слов Ткемаладзе, грузинское вино представлено как в среднем ценовом сегменте, так и премиальном. Агентство стремится к тому, чтобы продукция смогла стать отдельной категорией как итальянское, португальское и иные вина.

Напомним, что с начала нынешнего года Грузия увеличила экспорт вина на 26%. Основной покупатель - Россия. На нее приходится около 76% всех зарубежных продаж. Грузия стала номером один по поставкам в Россию крепленых вин, обогнав предыдущего чемпиона – Италию.