Посол Азербайджана провел встречу с официальными лицами МИД Ирана

В Тегеране состоялась встреча азербайджанского посла Азербайджана с официальными лицами МИД Ирана. Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу на прошлой неделе.
Посол Азербайджана в ИРИ Али Ализаде встретился с официальными лицами министерства иностранных дел Ирана.
Участие во встрече с Али Ализаде приняли глава Евразийского департамента МИД ИРИ Мотджаб Демирчилу и глава Консульского отдела Алирза Махмуди.
На встречах были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в азербайджанском посольстве.
Напомним, посольство Азербайджана в Тегеране возобновило работу 15 июля 2024 года. Ранее его работа была приостановлена после атаки на дипмиссию, случившейся 27 января 2023 года.