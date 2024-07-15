Вестник Кавказа

Посол Азербайджана провел встречу с официальными лицами МИД Ирана

Посол Азербайджана провел встречу с официальными лицами МИД Ирана
В Тегеране состоялась встреча азербайджанского посла Азербайджана с официальными лицами МИД Ирана. Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу на прошлой неделе.

Посол Азербайджана в ИРИ Али Ализаде встретился с официальными лицами министерства иностранных дел Ирана.

Участие во встрече с Али Ализаде приняли глава Евразийского департамента МИД ИРИ Мотджаб Демирчилу и глава Консульского отдела Алирза Махмуди.

На встречах были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в азербайджанском посольстве.

Напомним, посольство Азербайджана в Тегеране возобновило работу 15 июля 2024 года. Ранее его работа была приостановлена после атаки на дипмиссию, случившейся 27 января 2023 года.

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