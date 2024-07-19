Отдых в Абхазии: туристы сократили спрос летом

Турпоток в республику Абхазия этим летом оказался ниже прогнозов. Рост к прошлому году оказался весьма скромным, причиной может быть высокая стоимость авиабилетов до Сочи, считают в АТОР.

Летний сезон в Абхазии проходит не так хорошо, как ожидалось, на отдых в республику сейчас едет примерно такое же количество туристов, как и летом 2023 года, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

"Мы предполагали, что прирост будет 10-15%, но пока видим более скромный результат, где-то плюс 2-3% к показателям 2023 года... Одно из возможных объяснений – это стоимость авиабилетов, а это основной способ добраться до Абхазии"

– Ромашкин

Он пояснил, что сегодня авиаперелет по стоимости равняется или даже превышает стоимость отдыха. В таких условиях туристы ищут другие варианты.

Поток туристов в Абхазию, прибывающих на своих автомобилях есть, но он небольшой, массовый турист предпочитает долететь до Сочи и оттуда ехать на курорты Абхазии.

Цены на авиабилеты сильно выросли с началом лета, это по срокам совпадает со снижением роста турпотока - в мае рост был в несколько раз выше, чем в июне.

Сегодня на фоне такой ситуации некоторые отели в Абхазии предлагают небольшие скидки на летний отдых, но в целом цены находятся на уровне немного превышающем прошлогодние. По мнению Ромашкина, цены на отдых в Абхазии летом 2024 года справедливые. Отели загружены на 80-90%, однако 100-процентной загрузки в разгар сезона нет ни у одного абхазского отеля.

Плюсом Абхазии является то, что сезон там более длинный, чем в Краснодарском крае, поэтому республика может еще добрать туристов и улучшить ситуацию с турпотоком, заявил Ромашкин в беседе с радио Sputnik.