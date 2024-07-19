Москвича спустили с вершины в Карачаево-Черкесии

На помощь травмированному туристу из Москвы на вершине Северные Доломиты пришли спасатели и спустили его вниз. Мужчине потребовалась госпитализация.

Спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы с вершины Северные Доломиты в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в местном отделении МЧС.

Ведомство сообщило, что 41-летний москвич состоял в тургруппе, которая не была зарегистрирована по правилам. Поднимаясь к вершине, в районе ущелья Узункол он получил травму головы и уже не смог самостоятельно спуститься в лагерь.

Прибывший спасательный отряд из восьми человек положил пострадавшего на носилки и при помощи снаряжения для альпинистов спустил его вниз. На вертолете москвича доставили в больницу Минеральных Вод. Сейчас ему оказывают помощь врачи.