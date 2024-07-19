Шторм в Сочи: в городе восстанавливают ЛЭП

ЛЭП в нескольких селах Сочи получили повреждения из-за шквалистого ветра и сильнейших ливней. Бригады энергетиков оперативно справляются с происшествием.

В результате разбушевавшейся стихии в Сочи в горных районах города объекты энергоснабжения получили повреждения. На них упали деревья и сошли оползни, рассказали сотрудники Сочинских электрических сетей в своем официальном Telegram-канале.

Особенно пострадали населенные пункты Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза. Бригады в срочном порядке убирают упавшие там деревья и ремонтируют опоры ЛЭП.

Служба имеет в распоряжении более 265 сотрудников, 150 единиц техники, готовых оперативно среагировать на происшествие, а также она заготовила более 20 источников резервного электропитания.

Еще утром в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение.

"Днем и до конца суток 24 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду"

- МЧС по Краснодарскому Краю

В городе закрыли пляжи, так как над морем очевидцы наблюдали смерчи, которые находились на отдалении от берега. Несколько самолетов не могли вылететь из сочинского аэропорта из-за непогоды.