В Сочи 35 водителей самокатов оштрафованы за неделю

Несмотря на возросшую уязвимость электросамокатов на дорогах, более 35 водителей в Адлерском районе Сочи нарушили правила безопасной езды и получили штраф только за одну неделю.

В Сочи водители электросамокатов продолжают нарушать правила безопасности. Лишь за одну неделю в Адлерском районе города оштрафовали более 35 человек. В среднем ПДД нарушали 5 водителей в день. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Сочи.

Со слов ведомства, проверки соблюдения правил дорожного движения водителями электротранспорта проводятся постоянно.

Напомним, что ранее краснодарская Госавтоинспекция выяснила, что число ДТП с электросамокатами в регионе выросло в 2 раза. Их водители – самые уязвимые участники дорожного движения.

Постепенно в городах Кубани вводится все больше ограничений для электротранспорта. В Сочи на них запретили езду на набережных, пляжах, скверах и парках. Подобные ограничения коснулись и Геленджика