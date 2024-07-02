Вестник Кавказа

Опасность электросамокатов выросла в два раза за полгода на Кубани

Прокат электросамокатов в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарская Госавтоинспекция выяснила, что за период с января по июль в регионе количество происшествий с участием электросамокатов выросло в два раза. Сейчас этот транспорт – самый уязвимый участник дорожного движения.

Число аварий и столкновений при участии электросамокатов увеличилось более чем в два раза с января по июль этого года в Краснодарском крае. Об этом рассказала кубанская Госавтоинспекция.

За указанный период от ДТП с самокатами пострадало 88 человек, один из которых погиб в результате столкновения, другие получили травмы различной тяжести.

«В связи с ростом популярности электросамокатов, возрастает и риск ДТП с их участием»

- ГИБДД Краснодарского края

На данный момент, лица на электросамокатах находятся среди водителей, наиболее предрасположенных к ДТП.

В области начинают запрещать езду на электротранспорте в общественных местах – в парках, на набережных и пляжах. Ограничения коснулись Сочи, Геленджика и других курортов Кубани.

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