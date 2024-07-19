Туры в Турцию на осень раскупают на фоне низких цен - АТОР

Популярность отдыха в Турции в осенние месяцы в этом году выросла в два-три раза. Сказывается мягкий климат и приятные для туристов цены.

Осенняя Турция находится в топе по популярности у российских туроператоров, спрос с прошлого года вырос в два-три раза, сообщает АТОР.

Турция осенью, в сентябре и октябре, привлекает путешественников теплым морем и возможностью отдохнуть за меньшие деньги, чем в июле и августе.

Путевка на осень в среднем обойдется на 10-20% дешевле, чем на высокий летний сезон.

«Начиная с сентября на турецком направлении можем заметить снижение цен, но не качества. Цены на аналогичный продукт на конец сентября – начало октября будут ниже примерно на 20%, чем в июле и августе»

– туроператор Anex

Чаще всего российские туристы предпочитают отдыхать в конце сентября - начале октября, и отводят под отпуск 9 дней. Средний чек на отдых в бархатный сезон в Турции вырос с прошлого года на 6,5%, а главным направлением остается Анталия.