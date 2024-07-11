Адыгейских продавцов информации из базы МВД наказал суд

В Адыгее прошел суд над сотрудником ГИБДД и юристом, которые украли личные данные из базы МВД России для денежного обогащения. Они получили крупные штрафы и лишились профессии.

Двум нарушителям закона в Адыгее вынесен приговор суда. Их признали виновными в неправомерном использовании базы данных МВД в республике, рассказали в УФСБ РФ по региону.

В прошлом году мужчина из Майкопа попросил юриста Фарида Сайфутдинова дать ему доступ к личным данным владельца автомобиля. За услугу он пообещал расплатиться деньгами. Юрист обратился к знакомому работнику Управления ГИБДД МВД по Адыгее Дмитрию Куликову. Злоупотребляя своим положением, он передал информацию из базы Сайфутдинову, а тот заказчику данных.

Сколько денег получил юрист, не уточняется.

В отношении Дмитрия Куликова завели уголовное дело сразу по двум статьям – одна за превышение должностных полномочий (286 УК РФ), другая за неправомерный доступ к информации за счет служебного положения (272 УК РФ).

Юрист попал под аналогичную статью (272 УК РФ), но по части наличия корыстных целей.

Обоих мужчин признали виновными. Сотрудник ГИБДД получил сто тыс рублей штрафа и запрет на работу в органах на 1,5 года. Юриста также оштрафовали на сто тыс рублей и лишили профессиональной лицензии на 2 года.