Атаку на храм в Адыгее готовил боевик

В Майкопе поймали террориста, который планировал нападение на православный храм. Он планировал после этого покинуть Россию. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Центр общественных связей ФСБ России рассказал о предотвращении террористической атаки на православный храм в адыгейском Майкопе.

В ведомстве заявили, что задержанным оказался выходец из Центральной Азии. Там отметили, что террорист готовил убийства священников и охранников, а также поджог храма.

Подчеркивается, что боевик разведывал территорию, составил схему, по которой планировал действия, и создал самодельные зажигательные устройства.

Кроме того, у него была видеокамера, на которую он хотел снять теракт. Боевик планировал все материалы распространить в интернете. Террорист также планировал покинуть страну.

Однако силовиками удалось выявить и пресечь деятельность боевика. У него изъяли запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и зажигательные устройства.

В ФСБ добавили, что в отношении преступника заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Сотрудники продолжают неотложные следственные действия и разыскные мероприятия.