Торговую площадку Узбекистана откроют в Дагестане

В Дагестане планируют открыть торговый дом Узбекистана. Шаг будет предпринят в рамках развития двухстороннего сотрудничества и наращивания экономического потенциала России и Узбекистана.

Торговый дом Узбекистана появится в Дагестане - эта тема обсуждалась накануне на рабочей встрече между премьером Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и губернатором Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым.

Участники встречи обсудили и ряд других вопросов, в том числе открытие узбекской торговой площадки в Республике Дагестан, запуск совместного российско-узбекского предприятия по текстилю, проект по морскому туризму в Дагестане и перспективы взаимодействия по важным отраслям производства, таким как овцеводство, рисоводство, виноградарство и текстиль.

"К сожалению, у нас также нет ни одного производства по переработке шерсти. Для нас очень интересно развитие в этом направлении. Получился бы очень перспективный бизнес. Мы также заинтересованы в поставке живого крупного рогатого скота, у нас имеются средства, и хоть завтра мы готовы перейти к практическим мерам. Имеется потребность в минимум 10 тыс голов КРС"

– Ботир Зарипов

Кроме того, стороны выразили взаимный интерес в продолжении и дальнейшем укреплении сотрудничества не только в торговле – а товарооборот за первый квартал достиг $10 млрд, – но и в туристической, культурной и даже образовательной сфере.

"Узбекская община плодотворно сотрудничает с республиканскими и муниципальными органами власти, проводятся праздничные и культурные мероприятия, направленные на сохранение обычаев и традиций узбеков, проживающих в республике. В свою очередь, в Узбекистане функционирует дагестанская диаспора, численность которой более 500 человек, взаимодействующая с органами власти Узбекистана"

– Адбулмуслим Абдулмуслимов