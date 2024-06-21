Вузов в Узбекистане станет больше

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил открыть в стране еще два новых университета, которые будут готовить аграриев, инженеров и архитекторов, а также специалистов IT-технологий, здравоохранения, экономики и финансов.

В скором времени в Узбекистане заработают два новых вуза - Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий и Американский технологический университет в Ташкенте.

Такое решение президент страны Шавкат Мирзиеев принял по итогам совещания, в ходе которого он ознакомился с отчетом о приеме абитуриентов в вузы и повышении качества системы вузовского образования, передает Podrobno.uz.

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий в Сурхандарье будет создан за счет укрупнения инженерно-технологического института института агротехнологий и инновационного развития. Что касается Американского технологического университета, то договоренности по его открытию в Ташкенте были достигнуты в ходе визита главы Узбекистана в США в сентябре 2023 года.

Термезский университет будет готовить профессионалов-аграриев по специальным образовательным программам, а технологический университет в Ташкенте - кадры в области инженерии, архитектуры и дизайна, информационных технологий, здравоохранения, экономики и финансов, а также международных отношений.