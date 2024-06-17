Шавкат Мирзиеев озвучил выход из кризиса высшего технического образования

На данный момент Узбекистан имеет 36 технических вузов, однако их количество снизится до 20. Об этом вчера на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев.
В диалоге с президентом о будущем технического образования в республике активное участие принимали ректоры университетов. В ходе разговора были выделены основные проблемы – несоответствие программ обучения и реальной обстановки на рынке, превалирование теоретических исследований над практическими разработками планов развития экономики и устаревшее оборудование в кабинетах.
Вышеупомянутые причины вынуждают компании отправлять своих сотрудников для обучения в иностранные вузы, где те же инженерные направления развиты значительно лучше.
Мирзиеев нацелен на изменение ситуации и повышение квалификации кадров в технической сфере.
"Теперь обучение и научно-исследовательские процессы в технических направлениях полностью изменятся на основе передового опыта. 36 вузов и их филиалы постепенно укрупнятся, всего останется 20 технических вузов. Они полностью перейдут на дуальную систему образования"
– Шавкат Мирзиеев
Дуальность образования будет состоять в упоре на получение практических навыков у студентов.
Также определенные специальности, невостребованные на рынке труда, упразднят, часть кафедр объединят, начнутся процессы цифровизации бюрократической стороны в системе деканатов. Вместе с этим ожидается сотрудничество с ведущими техническими образовательными учреждениями России, Германии, Китая и Южной Кореи, а также планируется повышенное финансирование грантов на студенческие проекты.
Глава Узбекистана поручил начать подготовку проекта соответствующего указа на основе прозвучавших предложений.