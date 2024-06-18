Девушка упала с обрыва и выжила в Невинномысске

Трагедия едва не произошла накануне в Невинномысске. Детали ЧП и фото с места событий опубликовала спасательная служба Ставрополья.

Спасатели помогли девушке, сорвавшейся с обрыва во время отдыха на природе в Невинномысске. Об инциденте поведали в ПАСС СК.

Инцидент случился накануне вечером. Компания решила отдохнуть на природе и проводила время у реки Кубань. Однако в какой-то момент одна из отдыхающих упала с обрыва. Ее друзья обратились за помощью к спасателям.

Оказалось, что девушка пролетела около 6 м – именно такой была высота обрыва. Она выжила, но получила травмы.

© Фото: ПАСС СК

Воспользовавшись снаряжением для альпинистов, спасатели добрались до пострадавшей. На лодке они доставили ее к скорой. Затем раненая была успешно госпитализирована.