Вестник Кавказа

Стрелок по подросткам схвачен в Невинномысске

Скорая помощь
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские полицейские задержали жителя Невинномысска, подозреваемого в ранении тинейджера. Мужчина стрелял из травматического пистолета, находясь в общественном месте.

Мужчина средних лет понесет ответственность за преступление, которое он совершил против несовершеннолетнего юноши, в Невинномысске, подробности рассказали в СУ СКР по Ставрополью.

Инцидент произошел 30 июня. Подозреваемый не поладил с группой подростков. Причиной ссоры стали оскорбления, которые мужчина произнес в отношении женщины.

В итоге он перешел от слов к делу, вынул травматический пистолет и открыл огонь, попав по одному из юношей. Позже медики подтвердили, что тинейджер получил ранения и ссадины.

Личность стрелка вскоре была установлена. 37-летний местный житель был задержан. Следствие попросило суд отправить его под арест в качестве меры пресечения.

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