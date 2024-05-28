Велосипедисты сцепились в Невинномысске

Драку с участием троих велосипедистов разнимали полицейские в Невинномысске. Причиной конфликта стало подозрение в несогласованном фото.
Массовая драка между велосипедистами произошла в Невинномысске. Как впоследствии рассказали правоохранители, конфликт вспыхнул на бытовой почве.
Один из участников драки фотографировал друга, в какой-то момент проезжавшему мимо велосипедисту показалось, что камера направлена на него. Без лишних слов он отвесил затрещину фотолюбителю. Тот не остался в долгу, а затем за его честь вступился друг. Полицию вызвали случайные свидетели инцидента.
«На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые доставили в отдел внутренних дел двух участников потасовки»
– МВД по региону
По статьям «Административное правонарушение» и «неповиновение сотруднику полиции» составлены протоколы.