Пезешкиан: Тегеран готов к переговорам по вопросу ядерной программы

Республика Иран готова начать переговоры по поводу ядерной программы, заявил президент страны Пезешкиан во время беседы по телефону с японским премьером Кисидой. Основное условие – соблюдение прав иранского народа. Токио готов выступить конструктивной стороной в переговорах.

ИРИ согласна пойти на переговоры по поводу ядерной программы при условии, если будут соблюдаться права иранского народа. Об этом рассказал глава страны Масуд Пезешкиан в телефонной беседе с японским премьер-министром Фумио Касидой.

Он добавил, что из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который подписала ИРИ и группа 5+1 (США, Россия, Великобритания, Китай, Германия и Франция) первоначально вышли США, а позднее Штаты ввели жесткие санкции против страны.

Несмотря на это, со слов Пезешкиана, Иран готов приступить к переговорам.

Японский премьер-министр в разговоре отметил, что он и вся мировая общественность надеются на эффективные действия нового правительства Ирана в восстановлении ядерного соглашения.

Япония в данном вопросе готова выступить третьей стороной в разрешении вопроса, так как имеет тесное взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и традиционную дружбу с Исламской республикой.

В течение разговора политики также обсудили вопросы сотрудничества между Тегераном и Токио.

Ранее МИД Ирана сообщал о том, что страна готова к переговорам со Штатами о возобновлении СВПД и снятии ограничений. Фундамент для этого, со слов дипломата Насера Канани, создал еще бывший президент республики Эбрахим Раиси.