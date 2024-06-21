Вестник Кавказа

Кубань наводнили мальки русского осетра 

Кубань наводнили мальки русского осетра 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мальки русского осетра обрели второй дом в реке Кубань. О сохранении редкого вида рыб рассказал мэр Невинномысска.    

Экологи Невинномысской ГРЭС реализовали инициативу по выпуску мальков русского осетра в реку Кубань. 

«Отмечу, что русский осетр – исчезающий подвид осетра, который занесен в Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. За последние 30 лет его поголовье значительно сократилось из-за загрязнения водоемов и активного строительства гидротехнических сооружений. Именно поэтому данная популяция была рекомендована Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ „ВНИРО“ для искусственного воспроизводства и последующего выпуска в водный объект»

– глава Невинномысска Михаил Миненков 

Русский осетр - древний представитель рыбного мира, который внесен в Красную книгу и признан исчезающим видом. Эти рыбы играют важную роль в поддержании экосистемы водоемов, а также являются объектом коммерческого промысла. Именно поэтому охрана и восстановление популяции русского осетра имеет высокий приоритет для экологов и биологов. 

Реализация проектов по разведению и возвращению русского осетра в источниковые водоемы приобретает особое значение в условиях угрозы исчезновения этого вида. Невинномысская ГРЭС выступает важным игроком в этом процессе, обеспечивая не только финансовую поддержку, но и техническое сопровождение проводимых мероприятий. 

Выпущенные в реку Кубань мальки русского осетра станут важным звеном в цепи мер по сохранению и восстановлению популяции этого уникального вида. Об их выживаемости и дальнейшем развитии будут вестись постоянное наблюдение и исследования экспертов, что позволит более точно спланировать дальнейшие шаги по возвращению русского осетра в природное среду.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1955 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

Девушка упала с обрыва и выжила в Невинномысске

Девушка упала с обрыва и выжила в Невинномысске

Велосипедисты сцепились в Невинномысске

Велосипедисты сцепились в Невинномысске

Гигантский полоз стал ньюсмейкером в Невинномысске

Гигантский полоз стал ньюсмейкером в Невинномысске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы