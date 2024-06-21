Кубань наводнили мальки русского осетра 

Мальки русского осетра обрели второй дом в реке Кубань. О сохранении редкого вида рыб рассказал мэр Невинномысска.

Экологи Невинномысской ГРЭС реализовали инициативу по выпуску мальков русского осетра в реку Кубань.

«Отмечу, что русский осетр – исчезающий подвид осетра, который занесен в Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. За последние 30 лет его поголовье значительно сократилось из-за загрязнения водоемов и активного строительства гидротехнических сооружений. Именно поэтому данная популяция была рекомендована Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ „ВНИРО“ для искусственного воспроизводства и последующего выпуска в водный объект»

– глава Невинномысска Михаил Миненков

Русский осетр - древний представитель рыбного мира, который внесен в Красную книгу и признан исчезающим видом. Эти рыбы играют важную роль в поддержании экосистемы водоемов, а также являются объектом коммерческого промысла. Именно поэтому охрана и восстановление популяции русского осетра имеет высокий приоритет для экологов и биологов.

Реализация проектов по разведению и возвращению русского осетра в источниковые водоемы приобретает особое значение в условиях угрозы исчезновения этого вида. Невинномысская ГРЭС выступает важным игроком в этом процессе, обеспечивая не только финансовую поддержку, но и техническое сопровождение проводимых мероприятий.

Выпущенные в реку Кубань мальки русского осетра станут важным звеном в цепи мер по сохранению и восстановлению популяции этого уникального вида. Об их выживаемости и дальнейшем развитии будут вестись постоянное наблюдение и исследования экспертов, что позволит более точно спланировать дальнейшие шаги по возвращению русского осетра в природное среду.