Вестник Кавказа

Жительница Дагестана попалась с незаконной партией осетра

незаконный осетр
© Фото: t.me/gumvdskfo
Жительница Дагестана была задержана правоохранителями после того, как в багажнике ее авто была обнаружена партия осетра. По факту проводится разбирательство.

Полицейские в Дагестане задержали местную жительницу, которая перевозила 100 кг нелегальной осетрины. Сообщается, что груз находился в багажнике автомобиля, пассажиркой которого была подозреваемая.  

«Как выяснилось в ходе проверки, в машине перевозили 24 экземпляра русского осетра и 4 экземпляра севрюги, общий вес продукции составлял около 100 кг. Ценный груз принадлежал одной из пассажирок, 49-летней жительнице поселка Сулак»

– пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу

По факту возбуждено уголовное дело. Отметим, что нелегальная добыча осетрины – это не только нарушение закона, но и угроза окружающей среде, поэтому дагестанские правоохранители принимают жесткие меры по предотвращению таких случаев.

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